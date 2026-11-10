'Ambientes Urbanos', una exposición colectiva de fotografía en La Habana

La muestra propone un acercamiento a los espacios urbanos a través de la fotografía.

Lugar: Galería Mariano Rodríguez, Ave.78 Edif.28, Villa Panamericana, Habana del Este, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 14-11-2026, 2:00 pm

La Habana/La exposición colectiva de fotografía Ambientes Urbanos, con curaduría de Alain Cabrera, reúne a más de una treintena de creadores en la Galería Mariano Rodríguez, situada en la Villa Panamericana, en el municipio habanero de Habana del Este.

La muestra propone un acercamiento a los espacios urbanos a través de la fotografía, un medio que permite documentar tanto la arquitectura y el paisaje de las ciudades como las experiencias humanas que se desarrollan en sus calles, plazas y edificios.

Entre los participantes figuran Manuel Almenares, Enrique Alonso Orozco, Lisandra Álvarez, Alejandro Basulto, Vladimir Cabrera, Emmanuel Castells Carrión, Ailín Cruz Fraga, Erik Víctor Diéguez Migoya (Vieri), Giselle Fernández Chávez, Jorge Cristóbal Fernández-Trevejo, Gabriel García Juárez (Gabo Creator), Marah Góngora y Yimer González.

También integran la exposición Luisa Martina Hernández Valdés, Aylin Martínez, Nivia Ana Miranda, Luis Alberto Montero Moreno, Gaby Moreno, Maribel Pérez Velázquez, Sandra Robaina, Jorge Luis Rodríguez Aguilar, Sandra Rossi Brito, Marilla Sarduy, Diuber Sicilia, Enrique Smith (Kike), Claudio Sotolongo y Frank Yasmani Vallin.

La diversidad de autores permite reunir distintas miradas sobre la ciudad y sus habitantes, en una propuesta que sitúa el entorno urbano como protagonista de la creación fotográfica.