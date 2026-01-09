La Habana/El Museo Servando inaugura la muestra Ámbitos divergentes, del destacado artista cubano Arturo Montoto, una de las voces más consistentes y reconocidas de las artes plásticas de la Isla. La exhibición presenta una selección de obras que exploran las tensiones entre formas, técnicas y lenguajes visuales, invitando al público a reflexionar sobre puntos de encuentro y ruptura en la experiencia visual contemporánea.

Montoto es un creador de amplio recorrido: pintor, dibujante, grabador, escultor, muralista y fotógrafo nacido en Pinar del Río en 1953, con más de 40 exposiciones personales y participación en importantes muestras colectivas dentro y fuera de Cuba. Estudió artes en Pinar del Río y en La Habana, completando posteriormente una maestría en pintura mural en el Instituto Surikov de Moscú, lo que le valió reconocimiento internacional y múltiples distinciones a lo largo de su carrera. Sus obras forman parte de colecciones de instituciones como el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam y el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, así como museos en Estados Unidos e incluso en el Vaticano. ￼

Ámbitos divergentes propone un diálogo entre piezas que cruzan tradición, memoria y exploración formal, reflejando el interés de Montoto por capturar la complejidad de la imagen y la percepción. Sus trabajos, que han sido objeto de crítica, publicaciones y documentales, se caracterizan por una mirada que une herencia post-renacentista con recursos expresivos contemporáneos, invitando al espectador a reconsiderar la relación entre figura, espacio y sentido. ￼

La apertura de la muestra se convierte en una oportunidad para acercarse al trabajo de uno de los artistas más influyentes de la plástica cubana de los últimos tiempos, cuya obra ha trascendido fronteras y periodos históricos, construyendo un puente entre las raíces culturales de la Isla y las conversaciones globales del arte contemporáneo.