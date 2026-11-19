En la serie ‘Silueta’, Mendieta utilizó tierra, arena, fuego, agua y otros elementos naturales para representar la huella del cuerpo humano en el paisaje.

Nueva York/El Museo de Arte Moderno de Nueva York dedicará una amplia retrospectiva a Ana Mendieta (La Habana, 1948-Nueva York, 1985), una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo cubano y del movimiento artístico feminista. La exposición reunirá cerca de 200 obras y se anuncia como la mayor muestra dedicada a la artista en Estados Unidos.

La selección recorrerá las distintas disciplinas que Mendieta exploró durante su trayectoria, desde la fotografía y el cine experimental hasta la escultura, la instalación y el arte de acción. Su trabajo, profundamente vinculado al cuerpo femenino, la naturaleza, la identidad y el desarraigo, constituye una referencia fundamental del arte de la segunda mitad del siglo XX.

Entre sus creaciones más reconocidas se encuentra la serie Silueta, iniciada en 1973, en la que utilizó tierra, arena, fuego, agua y otros elementos naturales para representar la huella del cuerpo humano en el paisaje. Estas intervenciones efímeras, documentadas mediante fotografías y películas, establecieron un lenguaje artístico singular en torno a la presencia, la ausencia y la pertenencia.

Nacida en Cuba, Mendieta salió de la Isla en 1961, cuando tenía 12 años, como parte de la Operación Pedro Pan. Su experiencia del exilio marcó una obra en la que las referencias a los rituales, las culturas ancestrales y la relación entre el ser humano y la tierra ocupan un lugar central.

La retrospectiva neoyorquina se inscribe en un renovado interés internacional por su legado, después de la exposición dedicada a su trabajo en la Tate Modern de Londres. Mendieta murió en Nueva York en 1985, a los 36 años, y su obra ha adquirido una creciente visibilidad en museos y colecciones de todo el mundo.

La exposición estará organizada por Beverly Adams, curadora de Arte Latinoamericano del MoMA, y Sophie Cavoulacos, curadora del Departamento de Cine, con la colaboración de Caitlin Chaisson. Incluirá pinturas tempranas poco conocidas, películas remasterizadas, dibujos, esculturas y materiales de archivo procedentes, entre otras fuentes, del patrimonio de la artista.