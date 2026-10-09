Antonia Eiriz, Juan Sánchez y Pedro Vizcaíno dialogan sobre el tiempo y la identidad en Miami

A través de pinturas, obras sobre papel y ensamblajes, la exposición explora estados alternativos del ser y formas de representar la experiencia humana.

La Habana/El Museo de Arte y Diseño (MOAD) del Miami Dade College presenta Beyond Time (Más allá del tiempo), una exposición colectiva que reúne obras de la cubana Antonia Eiriz, el puertorriqueño Juan Sánchez y el cubano Pedro Vizcaíno. La muestra, que podrá visitarse del 1 de noviembre de 2026 al 14 de marzo de 2027 en la histórica Freedom Tower de Miami, propone un diálogo entre tres artistas de distintas generaciones y trayectorias, unidos por su interés en la representación de la figura humana, la identidad y las tensiones de la existencia.

A través de pinturas, obras sobre papel y ensamblajes, la exposición explora estados alternativos del ser y formas de representar la experiencia humana que desafían las convenciones del tiempo y el espacio. Según la presentación del museo, los tres creadores recurren a una gestualidad expresiva que sitúa a sus personajes en universos donde el tiempo se confunde, el espacio parece aplanarse y la identidad se transforma.

Antonia Eiriz (1929-1995), una de las figuras fundamentales del expresionismo cubano, desarrolló una obra marcada por la deformación de los rostros, la angustia existencial y una mirada crítica sobre la condición humana. Sus pinturas y ensamblajes, de intensa carga psicológica, constituyen una referencia imprescindible del arte cubano de la segunda mitad del siglo XX. Tras décadas de creación en la Isla, la artista se estableció en Miami en 1993, donde falleció dos años después.

Juan Sánchez (1954), nacido en Brooklyn de padres puertorriqueños, ha construido una trayectoria artística vinculada a la memoria colectiva, la identidad cultural y las luchas sociales de las comunidades latinas en Estados Unidos. Su trabajo combina pintura, fotografía, collage y otros medios para abordar cuestiones relacionadas con la historia, la pertenencia y la resistencia cultural.

Por su parte, Pedro Vizcaíno, artista cubano radicado en Miami, desarrolla un lenguaje visual de fuerte expresividad, caracterizado por personajes grotescos, referencias a la cultura popular, símbolos urbanos y una estética próxima al grafiti y al cómic. Una de sus obras, Drone (2024), realizada en acrílico y marcador sobre lienzo, ilustra la promoción de la exposición.

La muestra está organizada por el Museum of Art and Design del Miami Dade College, con el apoyo de Art Bridges y otras instituciones culturales. Su presentación en la Freedom Tower, edificio estrechamente vinculado a la historia del exilio cubano y a la memoria de la inmigración en Miami, añade una dimensión simbólica al encuentro entre estos tres creadores del Caribe.