Antonio José Ponte y Néstor Díaz de Villegas exploran el poder y la represión en Cuba

Miami/Los escritores cubanos Antonio José Ponte y Néstor Díaz de Villegas participan en el encuentro Cuba: territorios del poder, una conversación sobre la historia, la creación literaria y los mecanismos de represión política en la Isla, como parte de la programación de la Feria del Libro de Miami.

Ponte presenta Desfila La Habana, una novela que combina ficción y realidad para reconstruir el ambiente político y social de Cuba entre 1958 y 1959, en los meses que precedieron y acompañaron el triunfo de la Revolución. La obra se adentra en una época de profundas transformaciones, marcada por la caída de la dictadura de Fulgencio Batista y el ascenso al poder de Fidel Castro.

Poeta, narrador y ensayista, Antonio José Ponte es una de las voces más reconocidas de la literatura cubana contemporánea. Entre sus libros figuran La fiesta vigilada, Un seguidor de Montaigne mira La Habana y Contrabando de sombras. Su escritura ha explorado de manera recurrente las relaciones entre la historia y la memoria, así como las ruinas materiales y simbólicas de la sociedad cubana.

Por su parte, Néstor Díaz de Villegas presenta Cómo entrar a una cárcel, un testimonio que aborda las relaciones entre la creación artística, la disidencia y la represión en la Cuba revolucionaria. La obra remite a la experiencia de un escritor que conoció desde muy joven las consecuencias de enfrentarse al poder político.

Díaz de Villegas fue encarcelado en Cuba en la década de 1970 por motivos políticos y posteriormente se estableció en Estados Unidos, donde ha desarrollado una extensa trayectoria como poeta, ensayista y narrador. Su obra se caracteriza por una mirada crítica, frecuentemente irreverente, sobre la historia y la cultura cubanas.

Aunque pertenecen a generaciones diferentes y utilizan recursos narrativos distintos, ambos autores coinciden en examinar el peso del poder político sobre la vida individual y colectiva. Sus libros ofrecen dos aproximaciones a la historia reciente de Cuba: una desde la reconstrucción literaria del momento fundacional del régimen revolucionario y otra desde la experiencia personal de la represión.

La conversación estará conducida por Alejandro Ríos, periodista y crítico de cine y arte, quien dialogará con los escritores sobre sus obras y las posibilidades de la literatura para revisar el pasado y cuestionar los relatos oficiales.

La actividad se desarrollará en español y forma parte del programa iberoamericano de la Feria del Libro de Miami.