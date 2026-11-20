La obra de Cabrera se caracteriza por su aproximación a la historia a través de la pintura, con escenas figurativas que evocan episodios, personajes y representaciones del pasado.

Miami/La galería El Apartamento presenta Multiversos, la primera exposición individual del artista cubano Ariel Cabrera en su sede de Miami. La muestra forma parte del ciclo IN DEPTH, una iniciativa que busca ofrecer una mirada más profunda a los procesos de creación y al contexto historiográfico de los artistas con los que colabora este espacio dedicado al arte contemporáneo.

La obra de Cabrera se caracteriza por su aproximación a la historia a través de la pintura, con escenas figurativas que evocan episodios, personajes y representaciones del pasado. Su trabajo establece relaciones entre la memoria histórica, la construcción de los relatos oficiales y las posibilidades de reinterpretación que ofrece el lenguaje pictórico.

En Multiversos, el artista se incorpora a una programación que privilegia las exposiciones individuales como oportunidad para examinar las búsquedas conceptuales y formales de cada creador. La propuesta se inscribe en la actividad internacional de El Apartamento, galería de origen cubano con presencia en La Habana, Madrid y Miami.

La inauguración permitirá al público acercarse a la obra de Cabrera en el contexto de una iniciativa que pretende ir más allá de la exhibición de piezas aisladas y situar la producción artística en diálogo con sus referentes históricos y culturales.