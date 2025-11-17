‘Arqueología de una mirada’
Lugar: Museo Servando Cabrera Moreno, Avenida Paseo, esquina a 13, El Vedado, La Habana
Fecha de inicio: 14-11-2025, 4:00 p.m.
La Habana/Como parte de la 19ª edición de Noviembre Fotográfico, se inaugura la muestra Arqueología de una mirada, una serie de 46 fotografías inéditas del artista catalán Jaime Gispert que retratan la infancia y juventud de Servando Cabrera Moreno, posicionando la cámara como herramienta de memoria y relectura histórica. La curaduría está a cargo de Tamara Gispert y Catherine Roque González, quienes han restaurado cuidadosamente los archivos para dar forma a una narrativa íntima donde la fotografía deviene testigo y construcción. ￼
La exposición constituye una mirada profunda al legado visual de Cabrera Moreno y abre un espacio donde la imagen fotográfica —más allá del registro documental— se presenta como obra cargada de sensibilidad, memoria y arte.