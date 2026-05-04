Las obras de Rodríguez se articulan como cartografías íntimas y ciudades mentales que parecen emerger de una lógica propia.

París/La Galerie Artes en París acoge la exposición personal del artista cubano Tony Rodríguez La arquitectura de lo invisible, una propuesta que se adentra en territorios donde lo tangible se diluye y lo imaginario adquiere forma. La muestra invita a recorrer un universo visual en el que confluyen el legado del surrealismo clásico y una sensibilidad contemporánea marcada por lo distópico.

Las obras de Rodríguez se articulan como cartografías íntimas y ciudades mentales que parecen emerger de una lógica propia, cargadas de símbolos, tensiones y resonancias emocionales. En sus composiciones, los objetos cotidianos abandonan su función original para convertirse en detonantes de nuevas lecturas, revelando capas ocultas de la experiencia humana. El espectador se enfrenta así a una serie de arquitecturas invisibles que, más que representar espacios físicos, sugieren estados interiores y cuestionan los límites entre realidad y percepción.

La exposición permanecerá abierta hasta el 12 de mayo, consolidándose como una de las citas destacadas del circuito cultural cubano en París durante estas semanas.