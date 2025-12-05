Lugar: Cernuda Arte, 3155 Ponce de León Boulevard, Coral Gables, Miami Fecha de fin: 15 de diciembre de 2025 Horario: Lunes a domingo, de 10:30 a.m. a 6:00 p.m., los sábados de 12:00 m a 5:00 p.m.

Miami/La galería Cernuda Arte presenta Arte moderno en Cuba: el desafiante esplendor de los maestros, una exposición que reúne alrededor de 150 obras emblemáticas del modernismo cubano. La muestra ofrece un recorrido amplio por las transformaciones estéticas que marcaron la primera mitad del siglo XX en la Isla, desde el surgimiento de nuevas búsquedas formales hasta la consolidación de lenguajes que hoy definen la identidad visual del país.

Las piezas seleccionadas permiten acercarse al legado de artistas esenciales como Wifredo Lam, Amelia Peláez, Carlos Enríquez, René Portocarrero, Mariano Rodríguez, Mario Carreño y Fidelio Ponce de León, entre otros creadores que rompieron con la academia, incorporaron influencias internacionales y construyeron una mirada profundamente cubana sobre lo cotidiano, lo popular y lo simbólico. La exposición subraya cómo esas propuestas dialogaron con tendencias globales —desde el surrealismo hasta la abstracción— mientras afirmaban un imaginario propio.

Organizada con el rigor curatorial característico de Cernuda Arte, la muestra destaca tanto obras icónicas como piezas menos conocidas, y propone una lectura renovada del periodo moderno a la luz del debate actual sobre la memoria artística cubana y el papel de estos maestros en la formación de nuevas generaciones. El recorrido permite apreciar técnicas diversas, desde pintura y dibujo hasta trabajos que evidencian la experimentación formal que definió la época.

La exposición estará abierta al público hasta el 15 de diciembre y constituye una oportunidad excepcional para acercarse a uno de los momentos más brillantes de la historia del arte cubano. Cernuda Arte mantiene la entrada libre durante su horario habitual, de lunes a sábado, entre las 10:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.