‘Arte en Sinfonía’ en Máxima galería

La Habana/Máxima galería inaugura su primera muestra del año con la exposición colectiva Arte en Sinfonía, un diálogo entre obras que responden, como en una partitura visual, a ritmos, armonías y disonancias que cruzan generaciones y lenguajes del arte contemporáneo. El evento, que arranca a las 5:00 p. m. del 23 de enero, forma parte del calendario cultural de enero y se presenta como un punto de encuentro para creadores, coleccionistas y amantes de las artes plásticas en la capital cubana. ￼

La muestra es presentada en colaboración con la Colección Luciano Méndez, iniciativa que ha venido consolidándose como una referencia importante para las prácticas visuales producidas en Cuba. El coleccionista, con más de dos décadas de trabajo reuniendo piezas de artistas nacionales, entiende el acto de coleccionar como un gesto de compromiso con la cultura, que trasciende su valor mercantil para convertirse en un espacio de conversación entre obras, creadores y público. ￼

Arte en Sinfonía reúne el trabajo de múltiples creadores entre los que figuran Alejandra González, Ania Toledo, Daniela Díaz, Eduardo Méndez, Gabriel Sánchez Toledo, Javier Barreiro, José Baez, Juan Miguel Suárez, Renata Crespo y Roberto Chile. Las piezas que se exhibirán -pinturas, dibujos, instalaciones y otras expresiones pictóricas- se articulan en una lectura común: la resonancia entre imagen y emoción, entre composición y experiencia sensorial. ￼

Máxima galería se ha posicionado en los últimos años como uno de los espacios independientes de referencia para el arte contemporáneo cubano, enfocándose en obras que exploran tensiones entre tradición y subjetividad, identidad y memoria, corporeidad y abstracción. Su enfoque en la contemporaneidad y en la presentación de artistas tanto emergentes como consagrados ha consolidado su agenda expositiva dentro del circuito cultural habanero. ￼

La colección de Luciano Méndez, que ha recorrido diversas muestras tanto en la Isla como fuera de ella, ha sido descrita como una de las más variadas y representativas del panorama actual, con piezas que reflejan la diversidad del quehacer estético cubano. Entre sus ejes temáticos -identidad, memoria, sincretismo cultural, diálogos entre figuración y abstracción- se inscribe esta nueva exposición en Máxima, proponiendo al espectador una experiencia que no se agota en la contemplación, sino que invita a leer las obras como partes de un conjunto mayor, en diálogo constante. ￼