Arturo Montoto habla en Mérida sobre el naturalismo y el artificio en la pintura

Una de las zonas más reconocibles de su obra contrapone frutas y vegetales de intenso colorido con muros deteriorados.

Mérida/El artista cubano Arturo Montoto ofrecerá en Mérida la conferencia La pintura: naturalismo y artificio, un encuentro dedicado a reflexionar sobre dos elementos que han atravesado buena parte de su producción: la representación minuciosa de la naturaleza y la construcción deliberada de escenarios, luces y composiciones que cuestionan una lectura puramente realista de sus cuadros.

Nacido en Pinar del Río en 1953, Montoto es pintor, dibujante, grabador, escultor, muralista y fotógrafo. Estudió en la Escuela Nacional de Arte de La Habana y posteriormente, entre 1978 y 1984, en el Instituto Estatal de Artes V. I. Súrikov de Moscú, donde obtuvo una maestría en Bellas Artes especializada en pintura mural. También ejerció como profesor en el Instituto Superior de Arte de La Habana.

Una de las zonas más reconocibles de su obra contrapone frutas y vegetales de intenso colorido con muros deteriorados, escaleras, ventanas y otros espacios urbanos marcados por el paso del tiempo. Aunque esas composiciones poseen una factura cercana al realismo, Montoto construye cuidadosamente la iluminación y la disposición de los objetos, creando escenas en las que conviven referencias al barroco, la fotografía y cierto extrañamiento surrealista.

El propio artista ha explicado que recurrió a la fotografía y a la iluminación artificial durante su proceso de trabajo para poder captar las frutas antes de que se deterioraran. Mangos, guayabas, papayas, melones y otros frutos vinculados al paisaje cubano terminaron convirtiéndose en elementos recurrentes de una pintura en la que dialogan naturaleza, memoria y arquitectura.

La conferencia es organizada con la participación de Arte101 y tendrá lugar en el Centro Cultural Olimpo, situado junto a la Plaza Grande de Mérida.