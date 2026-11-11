'Austria en la Obrapía', una exposición sobre el vestuario tradicional austriaco en La Habana
La Habana
Lugar: Museo Casa de la Obra Pía, calle Obrapía 158, entre Mercaderes y San Ignacio, Habana Vieja, La Habana, Cuba.
Fecha de inicio: 12-11-2026, 4:00 pm
La Habana/La exposición Austria en la Obrapía propone un acercamiento a las tradiciones textiles y la indumentaria de ese país europeo mediante una selección de trajes típicos, ropa íntima y complementos del vestuario, que permiten apreciar distintas formas de vestir y sus significados culturales.
La muestra reúne prendas utilizadas en diferentes contextos y ocasiones, con atención a los detalles de confección, los materiales y los accesorios que forman parte de la identidad de la vestimenta tradicional austriaca. El montaje incluye maniquíes, vitrinas e iluminación especialmente dispuesta para facilitar la observación de las piezas.
La exposición se inserta en la vocación del Museo Casa de la Obra Pía por la conservación y difusión del patrimonio textil. La institución, inaugurada en 1983 y perteneciente a la Oficina del Historiador de la Ciudad, ocupa una casona colonial del siglo XVII que conserva importantes colecciones de artes decorativas, mobiliario y objetos históricos.
El museo es también sede de la Hermandad de Bordadoras y Tejedoras de Belén, vinculada desde 1994 a la institución, y desarrolla talleres de bordado, costura y otras técnicas artesanales. Esta trayectoria convierte al espacio en un escenario especialmente apropiado para una exposición dedicada a las tradiciones del vestir.
La propuesta ofrece al público habanero la oportunidad de conocer aspectos de la cultura austriaca a través de prendas y accesorios que reflejan la relación entre indumentaria, costumbres e identidad cultural.