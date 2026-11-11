'Austria en la Obrapía', una exposición sobre el vestuario tradicional austriaco en La Habana

La exposición se inserta en la vocación del Museo Casa de la Obra Pía por la conservación y difusión del patrimonio textil.

La Habana/La exposición Austria en la Obrapía propone un acercamiento a las tradiciones textiles y la indumentaria de ese país europeo mediante una selección de trajes típicos, ropa íntima y complementos del vestuario, que permiten apreciar distintas formas de vestir y sus significados culturales.

La muestra reúne prendas utilizadas en diferentes contextos y ocasiones, con atención a los detalles de confección, los materiales y los accesorios que forman parte de la identidad de la vestimenta tradicional austriaca. El montaje incluye maniquíes, vitrinas e iluminación especialmente dispuesta para facilitar la observación de las piezas.

La exposición se inserta en la vocación del Museo Casa de la Obra Pía por la conservación y difusión del patrimonio textil. La institución, inaugurada en 1983 y perteneciente a la Oficina del Historiador de la Ciudad, ocupa una casona colonial del siglo XVII que conserva importantes colecciones de artes decorativas, mobiliario y objetos históricos.

El museo es también sede de la Hermandad de Bordadoras y Tejedoras de Belén, vinculada desde 1994 a la institución, y desarrolla talleres de bordado, costura y otras técnicas artesanales. Esta trayectoria convierte al espacio en un escenario especialmente apropiado para una exposición dedicada a las tradiciones del vestir.

La propuesta ofrece al público habanero la oportunidad de conocer aspectos de la cultura austriaca a través de prendas y accesorios que reflejan la relación entre indumentaria, costumbres e identidad cultural.