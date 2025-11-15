La pieza ha sido reconocida por su mirada crítica y poética sobre los imaginarios sociales y las rupturas íntimas del individuo contemporáneo.

La Habana/Teatro Icarón presenta en Nave Oficio de Isla Autopsia del Paraíso, una obra dirigida por Miriam Muñoz y Lucre Estévez, construida a partir del texto homónimo de Roberto Viña, galardonado en 2016 con el Premio Nacional de Dramaturgia Virgilio Piñera. La pieza, que ha sido reconocida por su mirada crítica y poética sobre los imaginarios sociales y las rupturas íntimas del individuo contemporáneo, forma parte de la programación oficial del Encuentro Internacional de Artes Escénicas para Adolescentes Escena Rebelde.

Antes de la función, el propio sábado a las 2:00 p.m., la sede acogerá un panel de dramaturgia y dirección que reunirá a creadores participantes del Encuentro, un espacio para dialogar sobre los procesos creativos, los desafíos de la escena joven y la construcción dramatúrgica en Cuba. Una oportunidad para acercarse a los referentes y al lenguaje estético que sostienen obras como Autopsia del Paraíso, cuyo montaje destaca por la contención emocional del elenco y el uso simbólico del espacio, elementos característicos de la poética de Teatro Icarón.