Axel Tosca y Xiomara Laugart, cada jueves en una ‘Cuban Jam’ en Nueva York

Se trata de una descarga en la que el jazz contemporáneo se cruza con ritmos afrocubanos, música clásica, hip-hop, swing y bebop.

Nueva York/El pianista cubano Axel Tosca mantiene cada jueves en el Zinc Bar neoyorquino su Cuban Jam, una descarga en la que el jazz contemporáneo se cruza con ritmos afrocubanos, música clásica, hip-hop, swing y bebop. Para este jueves 10 de septiembre están anunciadas dos funciones, a las 8:00 y las 10:00 de la noche, con la participación habitual de su madre, la cantante Xiomara Laugart.

Nacido en Cuba en 1983 e hijo de Laugart y del cantautor Alberto Tosca, el pianista comenzó a presentarse desde niño y se graduó de piano clásico en el Conservatorio Amadeo Roldán de La Habana. Tras establecerse en Estados Unidos en 2005, estudió en The New School for Jazz and Contemporary Music de Nueva York y desarrolló una carrera en la que ha compartido escenario o proyectos con figuras como Roy Hargrove, Steve Turre y los Afro-Cuban All-Stars, además de colaborar con músicos vinculados a The Roots y George Clinton. Su primer disco como líder, Axel Tosca, apareció en 2016.

La presencia de Xiomara Laugart añade a la descarga una conexión directa con varias décadas de música popular cubana. Con una trayectoria que comenzó en la Isla y continuó en Estados Unidos, la cantante ha transitado por la nueva trova, el filin, el jazz y el teatro musical. Madre e hijo combinan en estas sesiones canciones del repertorio cubano con improvisaciones y exploraciones jazzísticas de Tosca.

Más que un concierto de repertorio cerrado, la cita funciona como una descarga semanal: Tosca dirige su trío y recibe músicos invitados, y ocasionalmente otros intérpretes se incorporan al escenario. La Cuban Jam se ha convertido en una residencia habitual de los jueves en el Zinc Bar, uno de los clubes del Greenwich Village dedicados al jazz y la música latina.

Para la función de este 10 de septiembre, las fuentes especializadas confirman la cita a partir de las 8:00 pm; el club mantiene el precio habitual de 35 dólares en la puerta y recomienda llegar entre 20 y 30 minutos antes para asegurar asiento.