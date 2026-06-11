'Axismel' en el West New York Farmers Market

El Donnelly Memorial Park de Nueva Jersey acogerá el próximo 12 de junio a las 3:30 PM la música en vivo de Axismel, un proyecto que fusiona jazz, ritmos afrocubanos, timba y hip-hop. El evento se celebrará al aire libre en el marco del West New York Farmers' Market, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar del talento de dos destacados exponentes de la diáspora musical cubana en Estados Unidos.

El dúo está integrado por el virtuoso pianista y compositor Axel Tosca (formado en el Conservatorio Amadeo Roldán, líder de su propio trío e hijo de Xiomara Laugart y Alberto Tosca) y el percusionista habanero Ismel Wignall, maestro de los tambores batá y las congas, colaborador de la Afro Latin Jazz Orchestra y profesor en The New School. Ambos músicos, que han pisado escenarios globales como el Blue Note de Tokio o el Birdland de Nueva York, prometen una tarde de ritmos vibrantes y alta calidad interpretativa.