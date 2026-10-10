Aymée Nuviola lleva el sabor de la música cubana a la Hispanidad 2026 en Madrid

Ganadora de premios Grammy y Latin Grammy, Nuviola ha construido una carrera que combina la herencia musical de la Isla con influencias contemporáneas.

Madrid/La cantante, pianista, compositora y actriz cubana Aymée Nuviola ofrecerá un concierto gratuito este domingo 11 de octubre en Madrid, como parte de las celebraciones de Hispanidad 2026. La artista, conocida internacionalmente como La Sonera del Mundo, actuará a las 7:00 pm en la explanada multiusos de Madrid Río, en el distrito de Arganzuela, donde llevará al público una propuesta musical marcada por los ritmos tradicionales cubanos, la salsa, la timba y el jazz latino.

Ganadora de premios Grammy y Latin Grammy, Nuviola ha construido una carrera que combina la herencia musical de la Isla con influencias contemporáneas. Su versatilidad vocal y su dominio de diferentes géneros la han convertido en una de las intérpretes cubanas de mayor proyección internacional. Su repertorio incluye canciones de salsa, boleros y composiciones propias, además de acercamientos al jazz y la música brasileña.

La presentación forma parte de la sexta edición de Hispanidad, organizada por la Comunidad de Madrid del 2 al 12 de octubre. Bajo el lema Todos los acentos del español caben en Madrid, el festival reúne más de 200 actividades culturales en cerca de 70 espacios, con representantes de más de veinte países. Estados Unidos es el invitado especial de esta edición, coincidiendo con el 250 aniversario de su independencia.

La participación cubana ocupa un lugar destacado en la programación musical. Además de Nuviola, el festival incluye actuaciones del trompetista Arturo Sandoval, el músico Cimafunk y la cantante Xenia Rubinos. Precisamente Cimafunk compartirá escenario con Nuviola en Madrid Río durante la jornada dominical, aunque su concierto está previsto para las 9:00 pm. También actuarán ese día Comandante Twin y Jenny and The Mexicats.