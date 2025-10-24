¡Azúcar! Dulce Centenario - Carteles a Celia Cruz

La Habana/Lugar: Fábrica de Arte Cubano

Fecha de inicio: 23-10-2025

Fecha de fin: 23-11-2025

La Fábrica de Arte Cubano presenta ¡Azúcar! Dulce Centenario, una exposición que celebra los 100 años del nacimiento de Celia Cruz a través del talento de 10 diseñadores cubanos. Cada artista interpreta la esencia de la “Reina de la Salsa” en 10 carteles serigráficos, creados con la misma energía y alegría que marcaron su vida y su música.

Esta colección limitada de 50 ejemplares es una fusión de arte, ritmo y memoria.

Diseñadores que exponen:

Nelson Ponce

Raupa Raúl Valdes

Michele Miyares Hollands

Javi G. Borbolla

Alejo R Romero

Alejandro Cañer

Yanaisy Puentes

Vlade Graphik

Lorena Navarro Noa

Patricio Herrera Vega