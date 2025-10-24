¡Azúcar! Dulce Centenario - Carteles a Celia Cruz
La Habana/Lugar: Fábrica de Arte Cubano
Fecha de inicio: 23-10-2025
Fecha de fin: 23-11-2025
La Fábrica de Arte Cubano presenta ¡Azúcar! Dulce Centenario, una exposición que celebra los 100 años del nacimiento de Celia Cruz a través del talento de 10 diseñadores cubanos. Cada artista interpreta la esencia de la “Reina de la Salsa” en 10 carteles serigráficos, creados con la misma energía y alegría que marcaron su vida y su música.
Esta colección limitada de 50 ejemplares es una fusión de arte, ritmo y memoria.
Diseñadores que exponen:
Nelson Ponce
Raupa Raúl Valdes
Michele Miyares Hollands
Javi G. Borbolla
Alejo R Romero
Alejandro Cañer
Yanaisy Puentes
Vlade Graphik
Lorena Navarro Noa
Patricio Herrera Vega