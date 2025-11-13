La muestra incluye obras dibujadas o pintadas sobre diferentes soportes, que se expondrán en la galería como si estuvieran tendidas entre guardavecinos.

La Habana/El estudio Proyecto Barcelona invita a la inauguración de la exposición Balcones, una muestra colectiva de los artistas Roniel Llerena y Luis Mijares, presentada en ocasión del 506 aniversario de la fundación de La Habana. La exhibición propone un diálogo visual sobre la arquitectura doméstica, los gestos cotidianos y las múltiples capas simbólicas asociadas al urbanismo.

La muestra incluye obras dibujadas o pintadas sobre diferentes soportes, que se expondrán en la galería como si estuvieran tendidas entre guardavecinos y añejas barandas coloniales. La intención es mostrar esas visiones que forman parte del paisaje que ofrece habitualmente la capital cubana a la mirada de los caminantes.