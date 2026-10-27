El Ballet Nacional de Cuba celebra su 78 aniversario con la gala ‘La magia de la danza’

La gala coincide con el aniversario de la fundación de la compañía y se inscribe en las celebraciones de sus casi ocho décadas de existencia.

La Habana/El Ballet Nacional de Cuba (BNC) celebrará su 78 aniversario con la gala La magia de la danza, una presentación especial que también rendirá homenaje al Día de la Hispanidad. La compañía, dirigida por la primera bailarina Viengsay Valdés, propone un encuentro con la tradición del ballet clásico y los vínculos culturales entre Cuba y España.

Fundado el 28 de octubre de 1948 por Alicia, Fernando y Alberto Alonso, el Ballet Nacional de Cuba es una de las instituciones más emblemáticas de la danza en la Isla. Su trayectoria está estrechamente vinculada al desarrollo de la escuela cubana de ballet, reconocida internacionalmente por su particular combinación de rigor técnico, virtuosismo y expresividad escénica.

La gala coincide con el aniversario de la fundación de la compañía y se inscribe en las celebraciones de sus casi ocho décadas de existencia. Bajo la dirección general de Viengsay Valdés, quien asumió el liderazgo artístico de la agrupación en 2019, el BNC continúa presentando grandes títulos del repertorio clásico y promoviendo nuevas generaciones de bailarines.

El espectáculo toma su nombre de La magia de la danza, una propuesta emblemática del repertorio de la compañía que reúne fragmentos de célebres ballets clásicos. No obstante, el cartel de esta presentación no precisa las obras que integrarán el programa ni los bailarines participantes.