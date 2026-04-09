Ballet Nacional de Cuba en la Sala Avellaneda

La Habana/El Ballet Nacional de Cuba, dirigido por Viengsay Valdés, presentará tres funciones los días 17, 18 y 19 de abril a las 5:00 p.m. en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. El programa propone un recorrido que entrelaza obras clásicas con creaciones contemporáneas.

Entre las piezas destaca La fille mal gardée, en versión de Alicia Alonso sobre la coreografía original de Jean Dauberval, junto a los estrenos de Mauro de Candia (Aria suspended y La morte del cigno). El repertorio se completa con Muñecos, de Alberto Méndez; pas de deux de El corsario y Excelsior; y Sinfonía para nueve hombres, de James Kelly, pieza que resalta el protagonismo masculino.

El elenco reúne a figuras principales como Viengsay Valdés, Anette Delgado, Ányelo Montero, Yankiel Vázquez y Ernesto Díaz, junto a jóvenes bailarines en ascenso que asumen nuevos desafíos escénicos. Las entradas estarán disponibles en la taquilla del teatro desde el 7 de abril, en horario de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.