Un banco en memoria de las víctimas del remolcador 13 de Marzo

Miami/La comunidad cubana de Miami rendirá homenaje a las 37 personas fallecidas en el hundimiento del remolcador 13 de Marzo con la develación de un banco conmemorativo en la Ermita de la Caridad. El acto recordará también a los cubanos que han perdido la vida intentando atravesar el Estrecho de la Florida. La convocatoria parte de la Fundación para la Democracia Panamericana, junto a Patria de Martí y The CubanAmerican Voice.

La ceremonia comenzará a las 4:30 pm y tendrá un programa particularmente detallado. Omar Vento ofrecerá una introducción sobre la historia del remolcador y, posteriormente, José Luis Ramos leerá los nombres y edades de los 37 fallecidos, acompañado al violín por Andrés Trujillo. Está previsto además escuchar una grabación de María Victoria realizada desde Cuba. Intervendrán también la periodista Ninoska Pérez Castellón, Julio M. Shiling y Rosa María Payá. El padre Ángel Andrés González bendecirá el banco.

Uno de los momentos simbólicos del homenaje tendrá lugar junto al mar. Se dispondrán dos ramos de 19 girasoles cada uno: 37 flores recordarán a las víctimas del remolcador y una más representará a los cubanos fallecidos en el Estrecho de la Florida. Los participantes llevarán los girasoles hasta el muro frente a la bahía y después los trasladarán al templo para colocarlos a los pies de la Virgen de la Caridad. A las 6:00 pm se celebrará una misa por el eterno descanso de las víctimas.

El remolcador 13 de Marzo salió del puerto de La Habana durante la madrugada del 13 de julio de 1994 con 68 personas que intentaban abandonar Cuba. Según los testimonios de sobrevivientes recogidos posteriormente, varias embarcaciones oficiales lo persiguieron, embistieron y lanzaron chorros de agua contra sus ocupantes hasta que terminó hundiéndose. Murieron 37 personas, entre ellas 10 menores de edad. Las autoridades cubanas sostuvieron que lo ocurrido fue un accidente, mientras sobrevivientes, familiares y organizaciones de derechos humanos han responsabilizado a las fuerzas estatales que intervinieron aquella madrugada.

La elección de la Ermita tiene además una fuerte carga simbólica. El santuario, levantado junto a la bahía de Biscayne por la comunidad del exilio y dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, ha acogido durante décadas homenajes a las víctimas. En julio de 2024, al cumplirse 30 años del hundimiento, familiares y sobrevivientes volvieron a reunirse allí; entre ellos estuvo Iván Prieto, quien perdió a 14 familiares aquella madrugada.

El banco convertirá ahora esa memoria en un elemento permanente dentro del santuario.