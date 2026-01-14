Banda Nacional de Conciertos en la Plaza de Armas

La Banda Nacional de Conciertos de Cuba, bajo la dirección de la maestra Marcia Quesada, es una institución musical de referencia en el país.

La Habana/La histórica Plaza de Armas, corazón del centro antiguo de La Habana y uno de sus espacios públicos más emblemáticos, recibe una vez más a la Banda Nacional de Conciertos de Cuba para una retreta al aire libre este viernes 16 de enero a las 4:00 p.m. La entrada es libre y gratuita para todo el público. ￼

Este tipo de función musical, conocida tradicionalmente como retreta, consiste en un concierto diurno que permite a los espectadores disfrutar de un repertorio pensado para escucharse sin prisas, en un ambiente relajado bajo el cielo abierto de uno de los más antiguos espacios de encuentro habaneros. ￼

La Banda Nacional de Conciertos de Cuba, bajo la dirección de la maestra Marcia Quesada, es una institución musical de referencia en el país. Su repertorio abarca desde la música clásica hasta arreglos sinfónicos y populares adaptados para bandas, con interpretaciones que celebran tanto la tradición como la diversidad sonora cubana. La maestra Quesada, reconocida por su trayectoria en dirección y educación musical, guía al conjunto en estas presentaciones públicas que buscan acercar la música de concierto a un público amplio y diverso. ￼