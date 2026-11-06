'Barómetro de las Américas': presentan en Miami los primeros resultados de la encuesta en Cuba

El encuentro permitirá conocer las percepciones de los cubanos sobre asuntos como la democracia, la confianza en las instituciones, la migración y las expectativas ciudadanas.

Miami/La investigadora cubana Elaine Acosta y el académico Sergio Ángel presentarán los resultados del informe sobre Cuba del Barómetro de las Américas, una encuesta regional que, por primera vez, incluye una medición de las opiniones de los ciudadanos residentes en la Isla.

El encuentro permitirá conocer y comparar las percepciones de los cubanos y de otros latinoamericanos sobre asuntos como la democracia, la confianza en las instituciones, la migración y las expectativas ciudadanas. La presentación buscará identificar tanto las diferencias como los puntos de coincidencia entre Cuba y los demás países de la región.

El Barómetro de las Américas es una iniciativa del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), con sede en la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos. Sus estudios recogen información sobre cultura política, participación ciudadana, legitimidad institucional y actitudes hacia la democracia, mediante encuestas que permiten realizar comparaciones entre países y a lo largo del tiempo.

Elaine Acosta, socióloga cubana especializada en desigualdad social, migraciones y envejecimiento, participará en el análisis junto a Sergio Ángel, investigador dedicado al estudio de la política cubana y los procesos democráticos en América Latina.

La actividad cuenta con la colaboración del Kimberly Green Latin American and Caribbean Center de FIU, cuyo director interino, José Miguel Cruz, ha impulsado este intercambio académico. La presentación ofrecerá una oportunidad para examinar la realidad cubana a partir de datos de opinión pública comparables con los de otros países latinoamericanos.