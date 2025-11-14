El proyecto inCUBAdora abre la tercera edición de la Beca de Creación Franz Kafka 2025.

inCUBAdora abre la tercera edición de la Beca de Creación Franz Kafka 2025, destinada a creadores o colectivos cubanos (residentes en la Isla, de forma permanente o transitoria) que propongan intervenciones públicas —performance, grafitis, carteles, happenings u otras acciones en espacio urbano o rural cubano— enmarcadas en un proyecto de investigación visual, escénica o antropo visual. ￼

Duración del proyecto seleccionado: del 1 de diciembre de 2025 al último día de febrero de 2026. ￼

Dotación: 2.000 dólares para el desarrollo y ejecución del proyecto en ese período. ￼

Requisitos:

Proyecto inédito, hasta 30 páginas en PDF, con CV y materiales gráficos, fotos o bocetos. ￼

Un solo proyecto por participante o colectivo.

Envío a: bibliotecaria10@gmail.com con asunto “Beca de Creación Franz Kafka 2025”. ￼

Ámbito: Intervenciones que se ejecuten en espacios públicos de la isla de Cuba (urbano o rural). ￼

La convocatoria reafirma el interés por promover acciones que interrumpan, cuestionen o transformen realidades sociales, políticas y simbólicas de los espacios públicos en Cuba, otorgando visibilidad y apoyo crítico-económico a la creación contemporánea.