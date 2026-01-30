Ayón ha sido reconocida por sus intrincadas collografías inspiradas en mitos abakuá y su potente imaginería en blanco y negro.

Miami/El sábado 24 de enero se inauguró en Miami la exposición Belkis Ayón y Carlos Alfonzo: Odyssey, un recorrido por el trabajo de dos de los artistas cubanos más influyentes del arte contemporáneo, en la galería Wolfson dentro del Freedom Tower, sede del Museum of Art and Design (MOAD) de Miami Dade College. La muestra estará abierta al público hasta el 10 de mayo de 2026. ￼

La exhibición reúne el lenguaje simbólico y narrativo de Belkis Ayón (1967-1999) y Carlos Alfonzo (1950-1991), dos figuras que, pese a sus estilos distintos, comparten un profundo compromiso con la mitología, la espiritualidad y la exploración del ser humano frente a la violencia, la opresión y las libertades restringidas en su país natal. ￼

Ayón, reconocida por sus intrincadas collografías inspiradas en mitos abakuá y su potente imaginería en blanco y negro, y Alfonzo, cuya obra expresiva transita entre lo figurativo y lo abstracto, ofrecen en conjunto una narrativa que invita a recorrer un viaje introspectivo y transformador. La muestra destaca cómo ambos artistas generan rutas visuales que desbordan lo estático y plantean preguntas sobre identidad, historia y memoria. ￼

La programación de MOAD incluye este proyecto como parte de su compromiso con el arte contemporáneo y la visibilización de voces latinoamericanas en espacios museísticos de la ciudad. La exposición es un punto de encuentro para amantes del arte, la cultura cubana y quienes buscan aproximarse a diálogos estéticos que trascienden fronteras. ￼

La exhibición forma parte de la temporada de arte 2026 en el Freedom Tower, un emblema cultural en el corazón de Miami. ￼