Con una dramaturgia de tono íntimo, ‘Al borde del agua’ construye su relato a partir de gestos mínimos, silencios prolongados y objetos cotidianos.

Miami/El Centro Cultural Artefactus, en Miami, acoge la temporada de Al borde del agua, una obra escrita y dirigida por Eddy Díaz-Souza, que propone una mirada íntima y contenida sobre los vínculos familiares y de pareja, y sobre aquello que se calla para sostener una aparente normalidad.

La pieza sitúa en el centro a Sylvia, figura que habita una casa ordenada, silenciosa, casi invisible, donde la rutina parece transcurrir sin sobresaltos. Sin embargo, como el polvo que se acumula bajo las alfombras o el agua que se filtra sin hacer ruido, lo no dicho comienza a emerger. Lo que parecía insignificante adquiere peso, y las historias ocultas terminan por desbordar los límites del espacio doméstico y de quienes lo habitan.

Con una dramaturgia de tono íntimo, Al borde del agua construye su relato a partir de gestos mínimos, silencios prolongados y objetos cotidianos que funcionan como depósitos de memoria y conflicto. La obra invita a una observación atenta de las fragilidades y contradicciones que atraviesan la vida en común, lejos de los grandes acontecimientos y cerca de lo aparentemente trivial.

El elenco está integrado por Belkis Proenza, Miriam Bermúdez, Hanny Gómez Cunill, Raydel Casas y Eslover Sánchez Vaquero, quienes dan forma a un entramado humano sostenido por la contención interpretativa y el trabajo coral. La escenografía es de Carlos Artime, mientras que la producción general corre a cargo de Carlos Arteaga.

Al borde del agua se suma a la programación teatral de Artefactus con una propuesta que apela a la sensibilidad del espectador y lo invita a detenerse en aquello que suele pasarse por alto: los restos, las grietas, lo que gotea lentamente sin hacer ruido, hasta que ya no puede seguir ocultándose.