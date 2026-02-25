Boris Larramendi en concierto

Sus canciones, marcadas por la noche habanera, la experiencia del exilio y la realidad cubana, alternan momentos de reflexión con ritmos que invitan al movimiento.

Miami/El cantautor cubano Boris Larramendi se presentará el 7 de marzo a las 8:00 de la noche en el Koubek Center del Miami Dade College, en un concierto que promete recorrer las múltiples vertientes de su propuesta musical. Conocido por su participación como cofundador del colectivo Habana Abierta, Larramendi fusiona géneros tradicionales con la energía del rock, el funk y el jazz, en un repertorio donde conviven la alegría y la fuerza escénica.

Sus canciones, marcadas por la noche habanera, la experiencia del exilio y la realidad cubana, alternan momentos de reflexión con ritmos que invitan al movimiento, en una puesta en escena que combina guitarra eléctrica, carisma y una identidad sonora muy personal. El concierto forma parte de la programación cultural de Miami Fest y el Koubek Center.

Las entradas tienen un costo de 20 dólares y pueden adquirirse a través del sitio web del centro. El evento contará con estacionamiento gratuito para los asistentes.