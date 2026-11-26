La acción, planteada como un ritual de purificación y renovación, dialoga con la exposición colectiva ‘Mientras el día no cierre II’.

La Habana/La artista visual cubana Elizabet Cerviño presenta Botton, un performance concebido como una experiencia sensorial en la que los aromas de flores autóctonas cubanas servirán de vínculo entre los espectadores y el entorno natural. La acción, planteada como un ritual de purificación y renovación, dialoga con la exposición colectiva Mientras el día no cierre II.

Cerviño (Manzanillo, 1986), graduada del Instituto Superior de Arte en 2009, ha desarrollado una obra en la que confluyen la pintura, la instalación, el videoarte y el performance. La espiritualidad, el carácter efímero de la materia, el silencio y la fragilidad forman parte de las preocupaciones recurrentes de su universo creativo.

La relación de la artista con Galleria Continua se remonta a 2015, cuando participó en Anclados en el territorio, la exposición inaugural de la sede habanera de la galería italiana, emplazada en el antiguo cine Águila de Oro. En 2017 presentó en ese mismo espacio su muestra personal Na, que incluyó una intervención en la calle frente al inmueble, cuyo pavimento pintó de blanco.

Invitada a la XII Bienal de La Habana con su proyecto Peine de agua, Cerviño ha mostrado también su trabajo en el Pérez Art Museum Miami y ha disfrutado de residencias artísticas en la Real Academia de España en Roma y en Residency Unlimited, en Nueva York.

La entrada es libre.