Miami/El espacio Real Café acogerá el espectáculo De Burke a Burke, un homenaje a Elena Burke protagonizado por su hija, Malena Burke, y su banda, el sábado 28 de febrero. La presentación propone un recorrido por el repertorio de quien fuera una de las grandes voces del bolero y la canción cubana, en un tributo íntimo que enlaza legado y continuidad familiar.

Elena Burke (1928-2002), conocida como “La Señora Sentimiento”, marcó una época dentro del movimiento del filin y dejó interpretaciones memorables que forman parte del patrimonio musical cubano. Su hija ha desarrollado una sólida carrera como intérprete tanto en Cuba como en el exilio, consolidándose como una de las voces femeninas más reconocidas de la diáspora. En este concierto, Malena rinde homenaje a la herencia artística materna con una puesta en escena que combina emoción, elegancia y respeto por la tradición.

Para más información y reservas, los interesados pueden comunicarse al +1305 2264192.