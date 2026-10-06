‘Cabalgando por el aire’, de Jorge Ferrera, llega a Miami

Uno de los puntos de partida del espectáculo es el viaje que Ferrera realizó en 1989 desde La Habana hasta Odessa junto a alrededor de un millar de jóvenes.

Miami/El actor, dramaturgo y director cubano Jorge Ferrera regresa a Miami con Cabalgando por el aire, un espectáculo unipersonal que entrelaza teatro, danza, música, memoria y episodios autobiográficos. La función forma parte de la segunda Muestra Internacional del Teatro y la Dramaturgia Independiente, iniciativa fundada en Miami por el director cubano Erom Jimmy para reunir propuestas de teatro, danza, performance y otras expresiones escénicas contemporáneas.

Ferrera, director desde 1992 de Teatro El Puente, convierte en material escénico más de cuatro décadas de experiencias personales y profesionales. Cabalgando por el aire, creado en 2011 y enriquecido posteriormente con nuevos episodios, se mueve deliberadamente entre realidad y ficción. Por la pieza pasan sus vivencias en Cuba, Ucrania, África y Colombia, además de acontecimientos que marcaron a su generación, como la participación cubana en la guerra de Angola, la caída del Muro de Berlín, el derrumbe del bloque socialista y el Período Especial. La libertad, la emigración, las prisiones y la adaptación ante circunstancias adversas atraviesan también el montaje.

Uno de los puntos de partida del espectáculo es el viaje que Ferrera realizó en 1989 desde La Habana hasta Odessa junto a alrededor de un millar de jóvenes cubanos que se dirigían a estudiar a la entonces Unión Soviética. Ese recorrido sirve al artista para explorar los límites entre el recuerdo y la representación y para preguntarse por las huellas que dejan las rupturas históricas, los desplazamientos y las sucesivas reinvenciones personales.

La presentación en Miami adquiere un significado particular después de que Cabalgando por el aire no pudiera representarse en La Habana a comienzos de 2025. Nave Oficio de Isla había anunciado funciones para el 4 y 5 de enero, pero fueron canceladas a última hora. El Consejo Nacional de las Artes Escénicas atribuyó la suspensión a que no se había realizado una consulta y solicitud de autorización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ferrera, en cambio, calificó posteriormente lo ocurrido como censura.

La visita incluye además una actividad formativa: el 12 de noviembre, a las 6:00 pm, Ferrera impartirá en el mismo espacio la masterclass Dinámica de la creación del personaje, también como parte de la Muestra. La programación contará asimismo con Mare Nostrum, dirigida por Erom Jimmy y protagonizada por las actrices cubanas María Isabel Díaz, Katia Caso e Ileana Wilson.

Para Ferrera será además un regreso a Miami: en 2019 presentó allí su versión unipersonal de Peer Gynt durante el II Open Arts Fest. Teatro El Puente, radicado actualmente en Madrid, ha llevado sus propuestas a escenarios de España, Suiza, Francia, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Uruguay y Venezuela.