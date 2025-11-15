La Habana/La disquera Bis Music invita a la presentación y sesión de escucha del fonograma Canción de luz / Homenaje a Ángel Quintero, un tributo imprescindible a la obra del trovador cubano cuyo legado lírico continúa marcando a varias generaciones. El álbum reúne once temas de su autoría, interpretados por voces destacadas del panorama sonoro nacional, en versiones que dialogan con la tradición trovadoresca y, al mismo tiempo, abren paso a nuevas lecturas musicales.

El disco, producido en los Estudios Ojalá y licenciado por Bis Music para su distribución en Cuba y el extranjero, constituye un ejercicio de memoria afectiva y artística. Durante el encuentro, los asistentes podrán conocer de primera mano el proceso creativo detrás del fonograma: desde la selección del repertorio hasta la grabación, los arreglos y la participación de músicos invitados. Productores, amigos cercanos y especialistas compartirán anécdotas y detalles que enriquecen la comprensión de este homenaje, concebido como una celebración íntima, luminosa y necesaria de la obra de Ángel Quintero.