‘Cantemos boleros’ con Pancho Céspedes y Lázaro Horta

Miami/El Piano Bar de Lázaro Horta tendrá como invitado especial al cantante y compositor cubano Pancho Céspedes, una de las voces más reconocidas de la canción romántica en español. Nacido en Santa Clara y radicado durante años en México, el artista alcanzó proyección internacional con el álbum Vida loca (1998), al que siguieron discos como ¿Dónde está la vida?, … Ay corazón y Autorretrato. Su estilo, influido por el filin, el bolero y el jazz, le ha permitido construir una sólida carrera en los principales escenarios de América Latina y Estados Unidos.

En esta ocasión, Céspedes se unirá al pianista, compositor y productor Lázaro Horta para presentar Cantemos boleros, una velada dedicada a grandes autores del repertorio latinoamericano como José Antonio Méndez, María Grever, Armando Manzanero y Marta Valdés. El espectáculo forma parte del reconocido Piano Bar que Horta conduce desde hace varios años en Miami, un espacio concebido para rescatar el formato íntimo del piano bar tradicional, con interpretaciones en vivo, sin pistas pregrabadas y una estrecha interacción entre los músicos y el público. Matancero de nacimiento y radicado en Estados Unidos desde 1998, Horta ha desarrollado una carrera como pianista, cantante, arreglista y productor, siempre muy vinculado a la trova, el bolero y la canción cubana.

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