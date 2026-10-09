Carlos D. Lechuga presenta en Ourense su libro ‘Esta es tu casa, Fidel’

Ourense/El cineasta y escritor cubano Carlos D. Lechuga presentará el viernes 23 de octubre, en la Librería Tanco de Ourense, su libro Esta es tu casa, Fidel. La historia de un nieto de la Revolución, publicado por la editorial española De Conatus. El encuentro, organizado por el club de lectura Mujeres que catan, ofrecerá una oportunidad para conversar con el autor sobre su experiencia personal, la memoria familiar y las contradicciones de la sociedad cubana contemporánea.

En esta obra de carácter autobiográfico, Lechuga reconstruye su relación con la Cuba en la que creció, marcada por la omnipresencia de Fidel Castro, el peso de la ideología oficial y las expectativas de una generación educada bajo los principios de la Revolución. A través de recuerdos personales, episodios familiares y reflexiones sobre la vida cotidiana, el autor examina el contraste entre el relato político aprendido durante la infancia y la realidad que fue descubriendo con el paso de los años.

Carlos D. Lechuga (La Habana, 1983) es conocido por su trayectoria como director y guionista cinematográfico. Entre sus películas destacan Melaza (2012), un retrato de la supervivencia cotidiana en un pueblo cubano afectado por el cierre de su central azucarero; Santa y Andrés (2016), centrada en la relación entre una campesina y un escritor homosexual vigilado por las autoridades; y Vicenta B (2022), que aborda la crisis social y espiritual de una mujer cubana en medio del deterioro del país.

Su trabajo cinematográfico se ha caracterizado por una mirada crítica sobre la realidad cubana, la marginalidad, la censura y las tensiones entre el individuo y el poder. Con Esta es tu casa, Fidel, Lechuga traslada a la literatura algunas de esas preocupaciones, esta vez desde una perspectiva íntima, vinculada a su propia biografía y a las huellas que ha dejado el sistema político cubano en varias generaciones.