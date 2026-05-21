Carlos Lechuga presenta su libro: ‘Perro Cubano’

Madrid/El escritor y cineasta cubano Carlos D. Lechuga presenta este sábado en Madrid su más reciente entrega literaria, Perro cubano. El encuentro contará con la participación del narrador Orestes Hurtado, quien acompañará al autor en la conversación con los lectores.

Recientemente galardonado con el Premio Franz Kafka 2026 de Ensayo/Testimonio, Perro cubano se articula como un relato de fuerte carga existencial. Definido por el jurado Ernesto Menéndez Conde como un "no-libro", el texto apela a la memoria, la vivencia personal y la mirada incisiva para retratar las fracturas de la Cuba actual.

Carlos D. Lechuga (La Habana, 1983), ampliamente conocido por su trayectoria cinematográfica al frente de largometrajes como Melaza y Santa y Andrés, vuelve a conectar en estas páginas la esfera de lo íntimo con los rigores del panorama sociopolítico de la Isla.