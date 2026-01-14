Carlos Pintado en la tertulia ‘De la Buena Suerte’

La tertulia ‘De la Buena Suerte’ se ha consolidado como un espacio de intercambio intelectual y afectivo entre escritores, lectores y gestores culturales,.

Miami/La tertulia De la Buena Suerte inaugura su programación de 2026 con un invitado de especial relevancia para la poesía cubana contemporánea: el escritor Carlos Pintado. El encuentro tendrá lugar el sábado 17 de enero, a las 2:00 p.m. en el espacio cultural Sentir Cubano, en el suroeste de Miami.

Carlos Pintado, autor de una obra poética marcada por la introspección, la memoria y el desarraigo, es una de las voces más sólidas de la literatura cubana en el exilio. Su poesía, reconocida por un lenguaje depurado y una mirada crítica sobre la experiencia contemporánea, ha sido publicada y premiada en diversos países, y dialoga con tradiciones que van del lirismo clásico a las preocupaciones del presente. Además de poeta, Pintado ha desarrollado una intensa labor como ensayista y editor, contribuyendo al debate cultural dentro y fuera de la Isla.

La tertulia De la Buena Suerte se ha consolidado como un espacio de intercambio intelectual y afectivo entre escritores, lectores y gestores culturales, apostando por el diálogo cercano, la lectura compartida y la reflexión en torno a la literatura cubana y latinoamericana. Cada sesión combina conversación, análisis de textos y participación del público, en un formato que privilegia la escucha y el pensamiento crítico.

El encuentro se realizará en Sentir Cubano, un proyecto cultural y comunitario que funciona como punto de reunión para la diáspora cubana en Miami, promoviendo actividades artísticas, literarias y sociales en un ambiente abierto y participativo. Esta primera tertulia del año se anuncia como una oportunidad para acercarse a la obra de Carlos Pintado desde la conversación directa y el intercambio de ideas, en una tarde dedicada a la poesía y al diálogo cultural.