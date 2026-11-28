Barcelona/El trompetista, percusionista, pianista y compositor cubano Carlos Sarduy actuará en la emblemática sala de jazz Jamboree de Barcelona, acompañado por el baterista Frank Durand.

Nacido en La Habana y establecido en Europa desde 2008, Sarduy ha desarrollado una trayectoria musical caracterizada por la versatilidad instrumental y el diálogo entre el jazz contemporáneo, las tradiciones afrocubanas, el flamenco y la música popular.

Con más de 50 álbumes en los que ha participado a lo largo de su carrera, el músico cubano ha colaborado con figuras como Chucho y Bebo Valdés, Steve Coleman, David Murray, Esperanza Spalding, Buika, Ainhoa Arteta y la agrupación española Ojos de Brujo.

Su propuesta escénica combina la improvisación jazzística con un profundo conocimiento de las tradiciones rítmicas de origen africano presentes en la música cubana. En esta ocasión, Sarduy alternará la trompeta con las congas, los teclados y la voz.

Fundada en 1960, la sala Jamboree constituye uno de los espacios históricos del jazz en Barcelona y un punto de encuentro para músicos de distintas procedencias y tradiciones sonoras.

Información y reservas: https://jamboreejazz.com/