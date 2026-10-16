Carlos Varela regresa a Zúrich con un concierto acústico en el Teatro Stok

La cita propone un encuentro cercano de Varela con el público, en el que las canciones, las historias personales y su voz ocuparán el centro de la velada.

Zúrich/El cantautor cubano Carlos Varela regresará a Zúrich con un concierto acústico en el Teatro Stok, donde se presentará en solitario, acompañado únicamente por su guitarra. La actuación forma parte de la séptima edición del KultArt Festival Zürich, que se celebrará del 24 al 29 de noviembre de 2026, con una programación dedicada al intercambio cultural y a las distintas tradiciones musicales.

Será la única presentación del músico en Suiza durante esta visita y supondrá su regreso al mismo escenario donde ofreció un concierto en septiembre de 2024. La nueva cita propone un encuentro cercano con el público, en el que las canciones, las historias personales y la voz del artista ocuparán el centro de la velada.

Nacido en La Habana en 1963, Varela pertenece a la generación de trovadores que comenzó a hacerse escuchar durante la década de 1980. Su obra se distingue por una mirada crítica sobre la realidad cubana, expresada mediante imágenes poéticas, personajes urbanos y relatos que abordan las frustraciones, los sueños y las contradicciones de varias generaciones.

Conocido como El Gnomo, el músico ha construido un repertorio en el que figuran composiciones como Guillermo Tell, Una palabra, Como los peces y Muros y puertas. Sus canciones han acompañado momentos de cambio en la sociedad cubana y han encontrado también un público entre los emigrados, para quienes muchas de sus letras conservan una particular carga emotiva.

La trayectoria internacional de Varela incluye conciertos en Europa, Estados Unidos y América Latina. Su canción Una palabra alcanzó una amplia difusión fuera de Cuba al ser incluida en la película Man on Fire (2004), protagonizada por Denzel Washington y dirigida por Tony Scott.

El formato acústico elegido para Zúrich permitirá apreciar una faceta especialmente íntima de su trabajo. Sin el acompañamiento de una banda, Varela recuperará la relación directa entre la voz, la guitarra y la palabra, característica de la tradición trovadoresca cubana.