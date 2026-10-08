El cartel cubano celebra los cien años de la Academia Cubana de la Lengua

La Habana/La exposición de carteles Centenario de la Academia Cubana de la Lengua reúne en la Galería El Papelista, situada en la Plaza de Armas de La Habana Vieja, 20 obras seleccionadas entre las 37 presentadas al concurso convocado por el proyecto CartelON y la Academia Cubana de la Lengua, con la colaboración de la Consejería Cultural de la Embajada de España en Cuba.

La muestra, inaugurada el pasado 2 de octubre y abierta hasta el jueves 15, propone un acercamiento desde el diseño gráfico contemporáneo a los cien años de una institución dedicada al estudio, la preservación y la promoción del español, especialmente de su variante cubana.

El jurado, integrado por Sara Vega, Jorge Fornet y Yumey Besú, decidió por unanimidad otorgar el Premio al Mejor Cartel a Anders Dumenigo BIGOTE, mientras que Vladimir Pérez VLADE recibió una mención. Entre los finalistas figuran Javier G. Borbolla, Dayron Giro, Yanaisy Puentes, Alejandro Hernández Izquierdo, Maday Acosta, Paula Oubiña, Yordanis Beltrán, Fabián Prieto, Elizabeth M. Valenciaga, Jorge L. Rodríguez Aguilar y Katherine Y. Rodríguez, entre otros participantes.

El concurso, que contó también con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), invitó a los diseñadores a interpretar visualmente el centenario de la Academia mediante carteles concebidos para su reproducción en serigrafía. Las bases establecían un formato vertical de 50 por 70 centímetros, un máximo de tres tintas y la inclusión de la inscripción “Academia Cubana de la Lengua / 1926-2026”. El premio principal estaba dotado con 100 euros y la impresión de la obra ganadora en una edición limitada.

Fundada el 19 de mayo de 1926, la Academia Cubana de la Lengua celebró su primera reunión oficial el 2 de octubre de ese año, cuando sus 18 miembros fundadores eligieron como primer director al filósofo y escritor Enrique José Varona. La institución, cuyo lema es “Letra y espíritu”, ha contado entre sus figuras más destacadas con Fernando Ortiz y Dulce María Loynaz, primera mujer que ingresó en la corporación y que posteriormente la dirigió.

La exposición forma parte de las actividades organizadas durante 2026 para conmemorar el centenario de la Academia y establece un diálogo entre la tradición intelectual cubana y las nuevas generaciones de diseñadores gráficos, herederas de una de las manifestaciones visuales más reconocidas de la cultura de la Isla.