Madrid/El próximo miércoles 8 de abril la Librería Juan Rulfo de Madrid acogerá la presentación de El cartel protesta: el arte cubano de la revolución en la era digital. Esta obra, publicada por el sello Hurón Azul, supone el primer estudio exhaustivo sobre el movimiento de gráfica contestataria surgido en Cuba a finales de la década de 2010 como respuesta a la falta de espacios públicos de expresión. El volumen, que reúne más de trescientas piezas de treinta artistas diferentes, analiza cómo estas creaciones han encontrado en las redes sociales un refugio frente a la censura, denunciando el inmovilismo político y el adoctrinamiento tras más de seis décadas de régimen.

El título establece un fascinante diálogo histórico al aludir directamente a referentes icónicos como el cartel Canción protesta (1967) y el libro El arte de la revolución (1971), explorando las continuidades estéticas entre la antigua propaganda oficial y la actual resistencia digital. La presentación estará a cargo del historiador y crítico de arte Ernesto Menéndez-Conde y del artista visual Julio Llópiz-Casal, uno de los creadores presentes en el libro. Los autores de la obra son el propio Menéndez-Conde, radicado en Nueva York, y el artista Luis Trápaga, fundador del espacio independiente El Círculo en La Habana.