'CartelON. 10 Años de Gráfica Cubana Contemporánea' se presenta en La Habana

A lo largo de sus diez años de trayectoria, CartelON ha organizado más de 40 exposiciones.

Lugar: Sala Yelín, Casa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Calle 2 esquina a 19, El Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 18-11-2026, 5:00 pm.

La Habana/El libro CartelON. 10 Años de Gráfica Cubana Contemporánea, realizado en colaboración con la editorial española Hurón Azul, reúne una década de trabajo de CartelON, iniciativa dedicada a promover el diseño del cartel cinematográfico y cultural en Cuba, con especial atención a la serigrafía y a la continuidad de una de las tradiciones más reconocidas del diseño gráfico nacional.

La presentación estará a cargo del crítico de arte y curador Nelson Herrera Ysla, figura vinculada durante décadas a la promoción y el estudio de las artes visuales cubanas.

A lo largo de sus diez años de trayectoria, CartelON ha organizado más de 40 exposiciones que han contribuido a visibilizar el trabajo de diseñadores contemporáneos, estimular la creación gráfica y difundir internacionalmente la tradición del cartel cubano.

La publicación ha contado con el respaldo de la Embajada de Noruega en Cuba, cuya colaboración hizo posible la edición del volumen, así como con el apoyo de Martín Rama, Gonzalo Quesada y el MuseoArchivioGraficaManifesto (MAGMA) para la impresión de su primera tirada. El proyecto reconoce también el acompañamiento sostenido de la Consejería Cultural de la Embajada de España en Cuba.