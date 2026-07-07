Buenos Aires/El Grupo de Estudios Caribeños del Instituto de Literatura Hispanoamericana (ILH) organiza la conferencia Cartografías de la historia intelectual cubana anterior a 1959, un espacio de debate académico dedicado a desentrañar el mapa cultural, literario y político de la Cuba republicana. El encuentro, coordinado bajo el auspicio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), contará con las disertaciones de los especialistas Armando Valdés-Zamora, doctor en Estudios Hispánicos, y Gersende Camenen, quienes ofrecerán una perspectiva crítica fundamental para comprender la evolución del pensamiento insular antes del quiebre histórico revolucionario.

La cita de acceso libre y gratuito tendrá lugar en la Sala Ángel Rama del Instituto de Literatura Hispanoamericana, ubicado en la calle 25 de Mayo 221, piso 3, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El evento convoca a investigadores, estudiantes y público interesado en la riqueza del entramado intelectual caribeño, por lo que se recomienda verificar los horarios específicos directamente en los canales de difusión oficiales de la institución organizadora antes de asistir.