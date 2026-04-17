‘La Casa del Decorador: El Futuro Ya No Es’

Brasil/La muestra es una exploración profunda del modernismo cubano (1950-1970) a través de la mirada del artista Marco Castillo. La exposición conecta diseño, arte y arquitectura latinoamericana para reflexionar sobre la identidad, la memoria y el peso del contexto político en la región.

Bajo la estética de la rejilla, la madera y la celosía, esta exposición marcó el debut individual en Ciudad de México de Marco A. Castillo (cofundador de Los Carpinteros). Ahora en Brasil, las piezas que conforman esta muestra, de una naturaleza profundamente gráfica, se despliegan en el espacio modernista de la Casa Domschke como fragmentos de una utopía interrumpida, suspendidos entre el diseño decorativo y la ciencia ficción.

La muestra es un diálogo entre el pasado y el presente, donde la estrella —que "ilumina y mata"— simboliza los ciclos de muerte estética y cultural, cuestionando la memoria colectiva y la identidad política a través de la arquitectura y el arte.