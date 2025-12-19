Ambientada en la Habana de fines de los años 90, ‘La casa, el mundo y el desierto’ es una novela de aprendizaje centrada en Cloe.

La Habana/El espacio cultural Letra Inyectada propone este domingo 21 de diciembre, a las 10:00 a.m., una presentación especial del libro La casa, el mundo y el desierto, en la Vitrina de Valonia, en pleno corazón de La Habana Vieja. La cita invita a recorrer los puentes entre ficción y memoria, y a sumergirse en una novela concebida desde la búsqueda interior, el desarraigo y las rutas personales que atraviesan el arte y la escritura.

El encuentro contará con la moderación de Octavio Castillo y la participación de la escritora Barbarella D’Acevedo, configurando un espacio de diálogo relajado, enfocado en pensar la literatura “sin prisa”, como anuncian los organizadores.

Ambientada en la Habana de fines de los años 90, La casa, el mundo y el desierto es una novela de aprendizaje centrada en Cloe, una joven que llega a vivir con los hermanos Athys y Séptimo: dos figuras misteriosas y luminosas que la introducen en los secretos de la literatura y el arte. A través de ellos, Cloe descubre el impulso creador y los riesgos del amor y la lealtad en un entorno marcado por la precariedad material y la vigilancia política.

Cuando Athys es expulsada de su centro de estudios tras un anónimo que denuncia su mirada inconforme, el rumbo de los protagonistas se fractura. Años después, Cloe, embarazada y residente en París, logra publicar un libro y reencontrarse con Séptimo en el desierto, donde este revela nuevas capas del pasado compartido y de los desafíos de la creación.

Una exploración íntima sobre la palabra, el afecto, los límites del arte, el exilio y el retorno.