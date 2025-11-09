Nazábal y Thorrez exploran lo íntimo, lo micropolítico del individuo, desplazando la mirada de los discursos monumentales para enfocarse en la memoria

La Habana/En Delirio Estudio-Galería se exhibe la muestra Catorce glaciares y una palmera ardiendo, un diálogo artístico entre José Ángel Nazábal y Laura Sofía Thorrez. En palabras de los curadores Enzzo Hernández y Patricia García, la exposición presenta “una sensibilidad articulada como vulnerabilidad radical: una forma de ser en el mundo desprovista de defensas, sensible a ser afectada por el paisaje, por el tiempo, o por la historia del hielo”. ￼

Nazábal y Thorrez exploran lo íntimo, lo micropolítico del individuo, desplazando la mirada de los discursos monumentales para enfocarse en la memoria, lo fragmentario y lo suspendido. En paralelo, el taller de Lancelot Alonso ofrece un contrapunto: piezas que remiten a una paleta expresionista, donde se conjugan el gesto, la materia y la figuración en un registro visual personal. ￼

El espacio de El Vedado, gestionado por Alonso como estudio-galería, se ha consolidado como plataforma para el arte emergente y la experimentación visual en la capital cubana. Su trayectoria incluye exposiciones individuales y participaciones en ferias internacionales.