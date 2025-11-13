La muestra propone un punto de encuentro entre dos universos plásticos profundamente vinculados a la cosmovisión yoruba.

La Habana/El espacio Proyecto Mendive Art inaugura este viernes 14 de noviembre la exposición La ceiba no se dobla aunque el viento sea brujo, una bipersonal de los artistas Manuel Mendive, figura mayor del arte cubano contemporáneo, y Santiago Rodríguez Olazábal, creador cuya obra dialoga desde hace décadas con la espiritualidad afrocubana y los imaginarios rituales.

La muestra propone un punto de encuentro entre dos universos plásticos profundamente vinculados a la cosmovisión yoruba: la poética corporal, cromática y performativa de Mendive, y los estudios gráficos y simbólicos de Rodríguez Olazábal, centrados en las energías, signos y mediaciones del mundo espiritual. El título subraya la idea de resistencia, raíz y permanencia cultural, condensada en la imagen de la ceiba, árbol sagrado del Caribe.

La exposición abre sus puertas a las 5:00 p.m. y constituye una oportunidad excepcional para apreciar el diálogo entre dos referentes esenciales de la creación ritual y mística en la Isla.