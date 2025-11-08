El encuentro aborda la figura de Celia Cruz, la Reina de la Salsa, como parte del homenaje que celebra el centenario de su nacimiento.

Miami/En el marco de la Feria del Libro de Miami, la investigadora y ensayista cubana Rosa Marquetti Torres conversará con el periodista y musicólogo César Miguel Rondón sobre la figura inmortal de Celia Cruz, la Reina de la Salsa, en un homenaje que celebra el centenario de su nacimiento.

La cita —titulada Celia, cien años sonando— ofrece una mirada profunda al legado de la artista que revolucionó la música latina y llevó su voz a los escenarios del mundo, convirtiéndose en símbolo de la cultura cubana y de la diáspora. El encuentro gira en torno al libro Celia en el mundo: 1962-2003 (Planeta), una obra imprescindible en la que Marquetti reconstruye la vida profesional de Cruz tras su salida de Cuba y su ascenso a la fama internacional.

Marquetti, reconocida por sus investigaciones sobre música popular cubana y afrocaribeña, ha dicho que su intención con este volumen fue “rescatar a la Celia humana, la que triunfó sin renunciar a sus raíces”. El libro, aclamado por la crítica, ha sido calificado como “el relato más completo y documentado de la artista desde el exilio”, destacando la meticulosidad de su archivo y su sensibilidad narrativa.

La conversación promete ser una celebración de la memoria, el ritmo y la historia, y una oportunidad para acercarse a la obra de una de las voces más universales de la música cubana, a través del testimonio de una de sus más rigurosas estudiosas.