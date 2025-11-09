La crítica ya anticipa que el concierto será uno de los hitos del calendario cultural de Miami.

Miami/El centenario de la mítica Celia Cruz se celebra en grande en Miami con Celia Sinfónica, un espectáculo concebido por Loud And Live y la Celia Cruz Foundation que llevará al escenario del Adrienne Arsht Center los temas más emblemáticos de La Reina de la Salsa en formato sinfónico. La Orquesta Sinfónica de la Florida International University (FIU Symphony Orchestra) acompañará a un elenco de destacadas voces cubanas y latinoamericanas en una velada de lujo.

Entre los invitados destacan Willy Chirino, referente de la diáspora cubana; Albita Rodríguez, la poderosa voz del son y el punto guajiro; Lissette Álvarez, emblema romántico del exilio; Malena Burke y su hija Lena Burke, representantes de una poderosa tradición musical; la cantante cubana Lucrecia, reconocida por su cercanía al legado de Celia; la intérprete Blenda Navarrete, quien suma una nueva generación al homenaje; la venezolana Carmen DeLeon, y la artista colombiana Goyo, cuya energía urbana y afrocaribeña añade un toque contemporáneo.

Según Nelson Albareda, CEO de Loud And Live, Celia Sinfónica busca “honrar el poder transformador de una mujer que convirtió la alegría en una forma de resistencia cultural”. La puesta, con dirección musical de Eduardo Marturet, combina arreglos orquestales de temas como La Vida es un Carnaval, Quimbara y Yerberito Moderno, junto con proyecciones audiovisuales que recorren la trayectoria de Cruz desde La Habana hasta su consagración en Nueva York.

La crítica ya anticipa que el concierto será uno de los hitos del calendario cultural de Miami. Billboard Latin destacó que “la magnitud de este proyecto confirma el peso simbólico de Celia Cruz en la identidad latina del siglo XXI”, mientras que El Nuevo Herald lo describe como “una experiencia sensorial y emocional que une generaciones bajo una misma palabra: ¡Azúcar!”.

Las entradas están disponibles en arshtcenter.org, donde también se detalla la programación del centenario. Celia Sinfónica no es solo un tributo musical, sino una reivindicación del legado artístico y humano de Celia Cruz, cuya voz sigue siendo emblema de libertad, diversidad y orgullo latino.