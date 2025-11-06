Celia, soy yo

Miami/Lugar: Sala Catarsis

Fecha de inicio: 16-11-2025 / 5:00 pm

Fecha de fin: 7-12- 2025 / 5:00 pm (sábados 8:00 pm)

Una actriz cubana sueña con convertirse en Celia Cruz, la Reina de la Salsa. En medio de carencias y censura, encuentra en la música de Celia la fuerza para resistir y creer en un futuro distinto. Con boleros, sones y salsa en vivo, este musical celebra la vida de Celia y rinde homenaje a todas las mujeres que, como ella, cantan y sueñan contra la adversidad.

Dirección: 3715 SW 8TH Street, Coral Gables, Miami, FL 33134