Miami/El viernes 14 de noviembre se presentará en Miami el documental Centinela de la Libertad, dirigido por Ismael C. Requejo, que reconstruye la trayectoria del periodista, historiador y político cubano Luis Conte Agüero (1924-2025). Mediante una extensa entrevista al propio protagonista y material de archivo inédito, el filme traza su paso por la radio, su militancia en el Partido Ortodoxo, su ruptura con Fidel Castro y su influencia en el exilio cubano en Estados Unidos.

La presentación incluirá una conversación con Requejo, la exhibición del documental y un intercambio con la audiencia sobre memoria, exilio y periodismo. La entrada será libre hasta completar aforo.

Este estreno constituye una oportunidad para reflexionar sobre la figura de Conte Agüero —apodado “la voz más alta de Oriente”— y su legado en la historia del siglo XX cubano, a la vez que se interroga el papel del testimonio y la resistencia en contextos de diáspora.