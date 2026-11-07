El Centro Knight debate 25 años de libertad de prensa en América Latina

La conversación abordará el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo, las presiones contra los medios y la defensa de la libertad de información.

Lugar: Evento virtual, organizado por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Fecha de inicio: 16-11-2026, 11:00 am (hora de Cuba) Fecha de fin: 16-11-2026, 12:30 pm (hora de Cuba)

Online/El Centro Knight para el Periodismo en las Américas inaugura las celebraciones de su 25 aniversario con un webinar dedicado a examinar la evolución de la libertad de prensa en América Latina durante el último cuarto de siglo, así como las amenazas y desafíos que enfrentan actualmente los periodistas de la región.

El encuentro, moderado por Rosental Calmon Alves, fundador del Centro Knight en 2002, reunirá a Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); Cristina Zahar, coordinadora de programas para América Latina y el Caribe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ); Artur Romeu, director de la oficina latinoamericana de Reporteros Sin Fronteras; y Alejandra Gutiérrez Valdizán, cofundadora y directora de la agencia guatemalteca Ocote.

La conversación abordará el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo, las presiones contra los medios independientes y los mecanismos necesarios para defender la libertad de información.

La actividad forma parte de la Semana de la Educación Internacional de la Universidad de Texas en Austin. La participación es gratuita, previa inscripción, y se desarrollará en inglés, sin interpretación simultánea. Enlace para registrarse.